De Vrijbuiters genieten van de avonden samen: ‘Zet ze bij elkaar met drinken en chips en het is ook goed’

Ja, echt waar. Ze is vanaf dag 1 een ware Vrijbuiter. De enige ook, die in ruim vijftig clubjaren amper een donderdagavond oversloeg. Té gezellig. Madelijn van der Heijden-Wouters (66) is een bijzonder mens. Een ‘echte Ujese’ die heden ten dage in Veghel woont en zich van daaruit wekelijks naar Volkel laat chaufferen door privéchauffeur én echtgenoot Peter met wie ze in oktober een kwart eeuw getrouwd is.