‘De vrouw van dag en nacht’ in vijver bij A50 wordt even bijgepoetst

Dodenher­den­king 4 mei Uden alleen op tv te volgen

3 mei UDEN - De jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei in Uden is dit jaar uitsluitend via tv te volgen. Vanwege corona is er een aangepast en besloten programma dat 's avonds vanaf 19.00 uur op de lokale omroep Dtv wordt uitgezonden.