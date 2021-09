De week van lezen en schrijven: Meierijstad richt zich op laaggeletterdheid binnen bedrijven

VEGHEL - Van de 2,5 miljoen mensen die in Nederland laaggeletterd zijn, hebben er 1,4 miljoen een baan. Vandaar dat de gemeente Meierijstad zich tijdens de week van lezen en schrijven (6-12 september) op bedrijven richt. Ook in de bibliotheken is er extra aandacht voor laaggeletterdheid.

De gemeente vindt het belangrijk om zich juist op de bedrijven te richten, omdat dit ‘een enorme vindplaats is voor laaggeletterden’. Veel laaggeletterden hebben namelijk gewoon een baan. De gemeente, in een toelichting: ,,Met het investeren in het herkennen en aanpakken van laaggeletterdheid binnen hun bedrijf helpen werkgevers niet alleen de laaggeletterden maar zorgen ze er ook voor dat werknemers beter in hun vel komen te zitten en daardoor beter functioneren binnen de organisatie. Het is bewezen dat mensen die minder goed kunnen lezen en schrijven en niet zo goed zijn met digitale vaardigheden ook vaker moeite hebben om hun financiële zaken op orde te krijgen, minder goed kunnen doorgroeien binnen de organisatie en veiligheidsvoorschriften minder goed kunnen lezen, waardoor er vaker ongelukken op de werkvloer voorkomen.”

Tijdens de dag op De Noordkade hierover op donderdag 9 september, gaat de gemeente in gesprek met werkgevers over de aanpak van laaggeletterdheid. Na een theatervoorstelling vertelt Ida van Nierop (ASITO) over de aanpak binnen ASITO. Van Nierop houdt zich bezig met alles rondom opleidingen en subsidies. Taal is daarin de rode draad.

Virtual reality

Ook de bibliotheken in de regio hebben deze week extra aandacht voor laaggeletterdheid. Zo kun je in de bibliotheken van Uden, Veghel en Oss met een virtual reality-bril ervaren hoe anders een dag eruit ziet als je laaggeletterd bent. Dagelijkse taken kunnen ineens heel ingewikkeld worden. In Oss (en in de andere vestigingen te reserveren) ligt er in de bibliotheek het gratis magazine ‘de Ton’ van de Stiep Educatief. Deze glossy geeft een kijkje in de wereld van Ton, een man die ondanks moeite met lezen en schrijven blijft leren en zijn talenten laat zien.

DigiTaalhuis

Het DigiTaalhuis Maashorst zet het belang van basisvaardigheden in deze week extra op de agenda. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en digitale vaardigheden zijn namelijk extra kwetsbaar. Het DigiTaalhuis is een samenwerking tussen de gemeente Landerd en Uden, de bibliotheken, Vluchtelingenwerk, Ons Welzijn, Capabel Taal, Vrouwen Samen en de Stichting Lezen en Schrijven. Zo starten deze week in de bibliotheken in Uden en Landerd verschillende taaloefengroepen en digitale vaardigheidscursussen.