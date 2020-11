De wondere wereld van Hanny’s stronken en takken

Gehandicap­ten missen hun zwembad: ‘Ik val in een heel diep gat’

9 november UDEN - Voor veel mensen met een beperking is een uurtje zwemmen het hoogtepunt van de week. Maar vanwege corona ligt dat nu al negen maanden stil. De Werkgroep Gehandicapten Zwemmen in Uden maakt zich zorgen. Over hun zwemmers maar ook over geld.