De worsteling van amateursportclubs in regio Uden: ‘Hoe nu verder?’

De leden van Z.V.V. Veghel hebben sinds maart al geen balletje meer kunnen trappen. De gemeente heeft namelijk besloten dat de kleedlokalen van de sporthal waar Z.V.V. speelt, tot 1 september gesloten blijven. Minimaal. "Dus eigenlijk kunnen we niets en we weten echt even niet hoe nu verder", vertelt PR-functionaris Turgut Aslan. "Het is ook lastiger dan bij 'gewoon' voetbal. Vóór ons bezet - in normale tijden - een basketbalvereniging de sporthal en na ons komen de badmintonners. We zijn niet één vereniging met allemaal dezelfde regels zoals bij een voetbalvereniging met een eigen sportpark, dat maakt het lastig. En vervelend is het ook, we willen gewoon duidelijkheid."