De zomereenzaamheid te lijf in het Veghelse PieterBrueghelHuis

,,Weet je wat het is? Ik ontmoet hier mensen met wie ik soms echt diepe gesprekken voer. Dát is belangrijk. Dát is zo waardevol.” Alex Post uit Veghel komt sinds een jaar bij het PieterBrueghelHuis en is er inmiddels zo'n vier dagdelen per week te vinden. Hij doet er de tuin, startte een wandelclubje, geniet van het contact met de anderen. En ja, hij vindt het fijn dat hij hier tijdens de vakantieweken ook gewoon aan de slag kan. Samen met Jan Eijkemans doet hij vandaag de moestuin. Toen ze elkaar hier leerden kennen, klikte het direct.