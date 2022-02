De zwerfkei van Venhorst mag verplaatst worden

interview Directeur Feenstra: ‘Goede zorg blijft, Bernhoven wordt geen veredelde polikli­niek’

UDEN/OSS - Hans Feenstra is van oorsprong internist en dus weet hij wat hij moet doen als een patiënt ernstig ziek is. Als interim-directeur van het Udense ziekenhuis Bernhoven, dat stevig in de financiële problemen zit, grijpt hij fors in. ,,Maar de goede zorg blijft hier gewaarborgd”, benadrukt hij.

26 januari