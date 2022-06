Deel van 't Oventje beraadt zich op acties tegen opvang asielzoekers bij Festilent

,,Dit is jullie door de strot geduwd en dat kan niet", zei Janco Bethlehem (FVD) tegen de circa 25 mensen die op de bijeenkomst waren afgekomen. Overwegend mensen van 't Oventje die grote zorgen hebben en houden over de opvang vlakbij hun buurtschap. Dat er ondanks een oproep op Facebook maar een man/vrouw of 25 was, kwam volgens een van de aanwezigen ‘omdat mensen met een afwijkende mening niks meer durven te zeggen’'.