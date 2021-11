Deel Veghel getroffen door stroomstoring

Ook de sportschool van Laco de Beemd, met het zwembad werd getroffen. Het stopte maandagmorgen om 10.25 uur abrupt voor de zwemmers die baantjes trokken in het Veghelse zwembad, van een sauna genoten of in de startblokken stonden voor de yogales. Navraag bleek dat het er bij het naastliggende perceel, waar de voorbereidingen worden getroffen voor de aanbouw van het níeuwe zwembad van de gemeente, een kabel was geraakt. Geen muziek voor de yogales en de pompen in het zwembad vielen uit, waardoor de bezoekers verzocht werden het pand te verlaten.