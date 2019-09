Deelnemers Truckrun Veghel hebben dag van hun leven

100 jaar passie bij Rijkers Naaimachi­nes voortaan met koninklijk tintje

18:15 VEGHEL - Dat Rijkers Naaimachines Veghel het eeuwfeest viert is door de enorme banner in de Molenstraat niet te missen. Zondag is er het hoogtepunt de toekenning van het Predicaat Hofleverancier én een receptie.