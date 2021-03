Definitief groen licht: varkensboer mag uitbreiden in Graspeel van provincie, tot grote onvrede van de buurt

Weer drie bouwprojec­ten erbij in Veghels Buiten

11 maart VEGHEL - In het buitengebied tussen Veghel en Erp is het startsein gegeven voor opnieuw twee bouwprojecten. En een derde is op komst, laat de gemeente Meierijstad weten. Het gaat om De Buitengaerd, Kloosterveldt en Brabant op z'n Best.