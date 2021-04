Definitieve verandering van koers: nooit geopend partycentrum in Bloemenwijk moet kinderdagverblijf worden

Adil Kanoun en zijn compagnon Youssef Qoubbane deden al eens water bij de wijn. Want na een flinke metamorfose bleek dat feesten in Partycentrum Boemenwijk er niet in zit: in strijd met het bestemmingsplan. Dus zouden er themadiners gehouden worden. Maar ja, corona. Nu is het tijd voor plan B, een kinderdagverblijf.

Kanoun en Qoubbane kregen geen warm welkom in de Bloemenwijk. Omwonende vreesden voor parkeeroverlast tijdens de diners. Kanoun liet zich eerder al eens ontvallen na te denken over een kinderdagverblijf op de locatie. Elders in Nederland hebben ze die al twee. Op hun verzoek heeft de gemeente de vergunning voor het partycentrum nu definitief ingetrokken.

Volledig scherm Rachid (links) en Adil Kanoun (rechts) in het vernieuwde partycentrum. © Franka Willems-Netten

In goed overleg met de buurt

Naast het kinderdagverblijf moet er in de weekenden een kidscafé met speeltuin komen. ,,Ouders kunnen daar dan wat eten, terwijl de kinderen spelen. We richten ons vooral op de leeftijden tussen de nul en de vier. Voor de wat oudere kinderen is er al een speeltuin in de wijk.” Ook willen Kanoun en Qoubbane graag een babyspa in het pand. Momenteel verkopen ze de luxueuze mini-baden al aan mensen die zelf een babyspa willen beginnen.

Kanoun en zijn compagnon koersen op september voor de opening. ,,Eerder dan dat zal het niet worden. We moeten eerst de haalbaarheid toetsen en het buitenterrein moet worden aangepakt.” Dat alles willen ze in goed overleg met de buurt doen. Cafetaria ‘t Vegheltje, ook gevestigd in het pand, blijft gewoon open.