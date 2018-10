Deken van Miertgala in Veghel in magistrale ambiance

‘Erg tragisch, ieder ongeluk is er een te veel', zegt verkeers­wet­hou­der Oss na dodelijk ongeval

26 oktober OSS - ,,Erg tragisch dat er woensdagavond een ongeluk is gebeurd op de Kennedybaan. Ieder ongeluk is er één te veel. Ook wij gaan voor nul verkeersdoden in het verkeer‘’, zegt de Osse verkeerswethouder Joop van Orsouw in een reactie.