Derde TEDx in Veghel met als centraal thema ‘verandering’

VEGHEL Voor de derde keer in vier jaar is de Noordkade in Veghel op 4 oktober het toneel van een TEDx. Een rij sprekers, allen afkomstig uit Nederland, maar uitgewaaierd over de hele wereld, komt dan vertellen over de veranderingen die zij te weeg hebben gebracht.

De TEDx wordt in tegenstelling tot de vorige twee keren gehouden in twee zalen: de Koekbouw en Theater De Blauwe Kei. Daardoor is er plaats voor 1.300 genodigden. Verandering, verbinding en kruisbestuiving zijn de kernwoorden voor deze derde editie. TEDx is een Amerikaanse non-profit organisatie die mensen een platform biedt om ideeën te spuien die het waard zijn om mondiaal verspreid en gedeeld te worden. TED staat voor Technology, Entertainment en Design.

Bavaria

De organisatoren hebben ook dit jaar geprobeerd toonaangevende sprekers uit te nodigen. Onder hen bijvoorbeeld Peer Swinkels uit Lieshout, de CEO van Royal Swinkels Family Brewery, vroeger beter bekend als Bavaria.

Finding Nemo

Uit Mountain View Silicon Valley in Amerika komt Michiel Bakker, oorspronkelijk afkomstig uit Bergeijk. Hij is als Director Global Workspace Programs wereldwijd verantwoordelijk voor dagelijks 178.000 maaltijden voor alle Google-vestigingen. Ook uit de VS, maar dan uit Brooklyn New York , is de Osse Belinda van Valkenburg. Zij werkte bij Pixar mee aan de tot standkoming van animatiefilms als Star Troopers en Finding Nemo.

Oud-Veghelaar Rob van Eck speelt een soort thuiswedstrijd. Hij zette voor het Eindhovense Edco een filiaal op in China, in Shenzen om precies te zijn. Ook Jonas Rietbergen, oorspronkelijk uit Zijtaart, is van de partij. Hij is oprichter van het International Radboud University Nijmegen network.

Vliegende auto

Paul Verhoef (Weert) komt van ESA, de European Space Agency in Parijs. Robert Dingemanse (Raamsdonkveer) is CEO van PAL-v, het bedrijf dat de eerste vliegende auto op de markt bracht.

In totaal komen er zeventien sprekers aan bod tijdens de derde TEDx die tegenwoordig officieel TEDx Veghel Meierijstad 2019 is gedoopt.

Marinecommandant

Organisator Ellen Minkels is bijzonder trots dat ze ook Boudewijn Boots heeft kunnen strikken. Deze oud-Veghelaar is tegenwoordig commandant van de marine. Minkels is momenteel druk doende het programma precies passend te maken. Dat komt op de minuut nauwkeurig. De sprekers komen allemaal tweemaal aan bod: een keer in het Nederlands de Koekbouw. Hun speeches, van maximaal 18 minuten, worden gestreamd naar de Nederlandse bibliotheken. En eenmaal in het Engels in de theaterzaal van De Blauwe Kei. Daar worden de toespraken naar alle Nederlandse ambassades gestreamd en van daaruit verspreid over de hele wereld.

