Derde vrijwilligerspenning van Uden is voor Udi'19-man Jeroen van Vuuren

Jeroen van Vuuren (35) uit Uden is sinds zijn zesde al lid van Udi ‘19. Hij voetbalde bij de Udi-jeugd en was als vroeg behulpzaam om de Udi-info en/of clubblad bij de leden te bezorgen. Toen Jeroen bij de hogere jeugd voetbalde was hij altijd in de weer voor hand en spandiensten bij diverse activiteiten. Daarna maakte hij de overstap naar de senioren en ging voetballen in een vriendenteam. Tegelijkertijd zette hij zich in voor de jeugd. Hij werd trainer/leider van diverse jeugdteams en heeft ook enkele jaren selectieteams getraind. Tegelijkertijd was hij te allen tijde actief als er gevraagd werd naar vrijwilligers. Inmiddels heeft hij het trainen en leider zijn ingeruild en heeft hij zitting in de commissie Opleidingsteam (OPT) met als taak coördinatie Scouting bij de jeugd en coördinatie Opleidingen bij de jeugd.