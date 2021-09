Derde WOLF Rally Oss levert 66.000 euro op voor Stichting Beat Batten

Jesse (18) bezorgt de krant: ‘Er is geen baantje waarmee ik zóveel verdien in zó weinig tijd’

10 september FIJNAART - Bij Jesse Kaufman (18) in Fijnaart gaat de wekker om kwart over vijf, zes dagen per week. Dan staat hij op om nog voor school begint de krant in het dorp te bezorgen. Vervelend om zo vroeg op te staan? ,,Helemaal niet. In het begin was het even wennen, maar nu maakt het me niet meer uit. Ik ben ongeveer anderhalf uur bezig en daarna heb ik de hele dag om te doen wat ik wil.”