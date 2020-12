Derde zonnepark TPSolar in Uden is tevens dak boven bramen of bloemen

Vluchtoord II zoals het park gedoopt is, is zo’n negen hectare groot en telt straks 21.000 zonnepanelen, goed om ongeveer 2.600 huishoudens van stroom te voorzien. Ter vergelijking: het zonnepark Hoogveld-Zuid naast de vliegbasis heeft 43.000 panelen op een oppervlakte van veertien hectare.

Bij oude vuilstort

TPSolar heeft ook al een vergunning en belangrijke SDE-subsidie ontvangen voor park dat grotendeels op de hellingen van de oude vuilstort komt. Daar is plek voor zo'n 13.700 panelen. Het bijzondere van het derde park is dat Uden daar gaat experimenteren met de teelt van gewassen onder de zonnepanelen.

Zonne-energie én gewasteelt

,,Het was even zoeken naar een nieuwe locatie”, legt wethouder Franko van Lankvelt uit. ,,In ons coalitieakkoord hebben we namelijk afgesproken dat we geen zonneparken willen op landbouwgrond. Zo is ook het beleid van de provincie. Maar we willen ook voldoen aan onze ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn."

Bij wijze van proef gaat het bedrijf daarom gewasteelt combineren met het opwekken van energie. De agrarische bestemming van de grond blijft intact. ,,Wie weet kunnen we straks lekkere bosbessen proeven die daar zijn verbouwd, terwijl we ondertussen de oppervlakte benutten voor het opwekken van duurzame energie”, zegt Van Lankvelt.

Niet langer dan 25 jaar

Wethouder Van Lankvelt: ,,Het spannende aan dit plan is dat we nog niet precies weten hoe de pilot gaat uitpakken. Voor zover we nu weten, is er geen vergelijkbaar project op deze schaal. Het zou dus mooi zijn als we straks hier in Uden kunnen laten zien dat het kan.”

Hij benadrukt dat het in elk geval een plan is met een einddatum: ,,We hebben afgesproken dat de zonnepanelen hier maximaal vijfentwintig jaar mogen blijven staan. Daarna worden ze afgebroken.” TPSolar wil met allerlei gewassen gaan experimenteren om te kijken wat het beste werkt.

,,Denk bijvoorbeeld aan gewassen die goed gedijen in de schaduw, zoals eetbare paddenstoelen en bosbessen of bramen", zegt Stephan Roijers van TPSolar. ,,Maar er zijn nog meer opties. Zo zijn er bepaalde snijheesters die heel geliefd zijn onder bloemisten, omdat ze die mooi kunnen verwerken in bloemstukken."

TPSolar start volgend jaar met het uitwerken van het plan van aanpak. Dat plan bestaat uit drie fasen. Het bedrijf begint voorzichtig met diverse gewassen op kleinere stukken en gaat dan met de meest succesvolle verder op een groot stuk. Pas over een jaar of twee drie denkt het bedrijf te weten welk gewas er overal onder de zonnepanelen komt te staan.