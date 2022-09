Dermatologen stoppen ermee: ‘Het is veel meer dan zalven voorschrijven’

Ze werkten jaren als dermatoloog in het ziekenhuis in Veghel, de fusie van het ziekenhuis met Oss was inmiddels een feit en de nieuwbouw zat in de pijpleiding. En ja, ze voelden het al een tijd kriebelen. Dachten: ‘Als we het echt willen, dan moeten we het nú doen. Nu we nog even tot ons pensioen hebben, nu het wettelijk mogelijk is en nu we nog niet twee uitgebluste dermatologen zijn.’