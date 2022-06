Dertig jaar oude bomen met waarde van 19.000 euro vernield in Veghel, gemeente doet aangifte

met video Bromfiet­ser raakt zwaarge­wond bij botsing met auto in Veghel

VEGHEL - Een bromfietser is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto in Veghel. De automobilist hield aan het ongeluk op De Amert geen verwondingen over. De gewonde bromfietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

