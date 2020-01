Deweljaao wint 42ste editie Loeiersfestijn in Veghel

Column tHans Jong Uden verzint wel iets nieuw nu lightrail naar Oss van de baan is

25 januari UDEN - Zouden ze bij Jong Uden nu huilie-huilie doen omdat de lightrail naar Oss van de baan is? Het moest haast wel want als er nou één thema is waar de ‘jonge honden’ van de Udense politiek zich afgelopen jaren in vastgebeten hebben, dan is het wel die tramverbinding tussen Uden en Oss.