Deze 'slimme’ Brabantse weg gaat files voorkomen met nieuwe uitvinding

De bandenspanningsmeter is een van de technische snufjes die Smartwayz.nl in het gehele tracé van de N279 tussen Den Bosch en Asten gaat verwerken. De meter moet het grote aantal verkeersopstoppingen door lekke banden of klapbanden tegengaan. Smartwayz deed in 2017 onderzoek naar de oorzaken van stilstaande auto’s op de hoofdwegen. ,,Van de 600 auto’s die stilstonden had 41 procent van de gevallen te maken met een lekke band of klapband”, vertelt een woordvoerder van het samenwerkingsverband tussen onder meer provincie, Rijkswaterstaat, enkele gemeenten en markt- en kennispartijen.