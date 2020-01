Deze Wereldwinkel gaat alléén verder, lekker stoer

Geen muntjes en misschien ook geen rij meer: in poppodium De Pul Uden bestel je bier met je mobiel

10:42 UDEN - De Pul in Uden is het eerste Nederlandse poppodium waar je met je mobiel een biertje kunt bestellen en afrekenen. De proef met het systeem ‘mobile order’ gaat zaterdag 1 februari in. Het project is opgezet in samenwerking met CM.com, een belangrijke speler op het gebied van mobiel betalen die samenwerkt met onder andere Albert Heijn en Media Markt.