Diamanten bruidspaar maakt er ondanks corona het beste van

Voor de zekerheid liggen er mondkapjes op school, voor als de juf bang wordt

7:30 OSS/UDEN - De kinderen staan te trappelen, de meeste dan, om maandag weer naar school te kunnen. En meeste docenten ook, want juf of meester wordt je niet om via videoverbinding sommen uit te leggen. Maar ingewikkeld is het ook, met richtlijnen van het RIVM en ministeriële adviezen, en ouders die hun werk nu moeten combineren met school én thuisonderwijs en soms ook opvang en dat allemaal op andere tijden. Maar er zijn mondkapjes, op sommige scholen, en afspraken over snelle toegang tot een test.