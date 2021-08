Diamanten echtpaar Groenewegen-Timmers: Wereldreizigers en elkaars steun en toeverlaat

Wonen in het buitenland

Op 18 augustus 1961 trouwde het echtpaar voor de wet en op 19 augustus, de verjaardag van Sjan, in de St. Petruskerk in Uden. Marjolein: ,,Mijn vader was als Wageningse landbouwsocioloog een van de eerste experts die in 1961 uitgezonden werd naar het buitenland in het kader van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Zo werkten en woonden onze ouders en wij als gezin zo’n twee decennia in het buitenland. In Argentinië, Peru, Burkina Faso en Ecuador. Steeds was de focus om boeren en hun families te helpen een menswaardig bestaan op te bouwen. Ze maakten overal vrienden. Ook omdat ze actief werden in de kerk, waar ze ook waren.”