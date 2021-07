Die lieve, consequente juf Astrid viel graag op, want grijze muizen waren er genoeg in de wereld

Bernheze vergoedt huur sportvere­ni­gin­gen en vrijwilli­gers­or­ga­ni­sa­ties

14:33 BERNHEZE - Vrijwilligersorganisaties en binnen- én buitensportverenigingen in Bernheze hoeven over het eerste half jaar van 2021 geen huur te betalen. Of ze nu huren van de gemeente of niet. De gemeente scheldt de huur kwijt of vergoedt die omdat er door corona ook dit jaar nog maar amper activiteiten waren en de organisaties en verenigingen veel inkomsten misliepen.