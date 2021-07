Die openbare toiletten kómen er in Meierijstad

SINT-OEDENRODE/VEGHEL/SCHIJNDEL - De opluchting was groot bij Mirjam van Esch van HART, donderdagavond tijdens de bespreking van de kadernota. Samen met PvdA en GemeenteBelang Meierijstad diende HART een amendement in voor de komst van drie openbare, rolstoeltoegankelijke toiletten in de drie grote kernen. Die haalde het nét. En dus komen ze er.

Goed nieuws voor wie in Meierijstad regelmatig opeens naar de wc moet, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, darmproblemen of bekkenproblemen. Een amendement van HART, PvdA en GemeenteBelang Meierijstad om geld vrij te maken voor drie openbare, rolstoeltoegankelijke zelfreinigende toiletten, haalde het gisterenavond tijdens de bespreking van de kadernota nét. VVD, CDA en HIER stemden tegen, alle andere partijen waren vóór. Dat betekent dat het amendement het haalde met zeventien stemmen vóór en vijftien tegen.

Stress

In een persoonlijk pleidooi lichtte Mirjam van Esch van HIER het amendement toe. Van Esch: ,,Dit voorstel gaat niet over de valide bezoeker van het centrum, maar over mensen met een beperking. Meierijstad noemt zich een inclusieve gemeente en daar hoort dit bij. Ik ben nu al meer jaren de weduwe van Jan dan ik de vrouw van Jan was. Hij had MS en dat betekent dat wij het grootste deel van zijn leven rolstoelafhankelijk waren. Ik voel nóg de stress als ik hieraan denk. Wij wisten nooit of we ergens van een openbaar toilet gebruik konden maken als we ergens naartoe gingen. Ik hoop dat ik die stress nooit meer hoef mee te maken.”

Het is niet zo dat VVD, CDA en HIER pertinent tégen de komst van de openbare toiletten waren, die circa 80.000 euro per stuk kosten. Het ging deze partijen er meer om dat ook horeca en winkeliers hier bijvoorbeeld ook een rol kunnen hebben, door hun toilet beschikbaar te stellen. Ook stelde het CDA bijvoorbeeld dat het goed zou zijn als de ondernemers mee zouden betalen aan zo'n openbare voorzieningen.

Rol winkels en horeca

Wethouder Rik Compagne vond dat het amendement té vroeg kwam: ,,Er wordt op dit moment een schouw gedaan door de Stichting Toegankelijk Meierijstad bij de winkels en de horeca, om te kijken welke hiervan hun toilet open willen stelen voor niet-klanten. Laten we die schouw eerst afwachten.” Waarop Mirjam van Esch van HART stelde dat die schouw helemaal niet afgewacht hoeft te worden, omdat de toiletvoorzieningen bij winkels en in horecazaken enkel aanvullend kunnen zijn op een 24 uurs én rolstoeltoegankelijke voorziening. En ze benadrukte dat de Stichting Toegankelijk Meierijstad de grootste pleitbezorger is van dit soort openbare, rolstoeltoegankelijke, zelfreinigende toiletten. ,,Verder ken ik in Schijndel geen enkel café waar je met je rolstoel naar het toilet kunt. Het is gewoon te krap.”

SP en LOKAAL vroegen wel of er geen cofinanciering met winkeliers mogelijk is. Pascal Timmers (LOKAAL Meierijstad:) ,,Zoals naar Nijmeegs voorbeeld. Het is een sympathiek idee, een extra service en het centrum wordt hierdoor aantrekkelijker.” Wannéér de openbare toiletten er zullen staan, is nog niet bekend, maar dat ze er gaan komen, dat is nu in ieder geval zeker. Vervolgstap is nu dat gekeken wordt wáár in de drie kernen ze het beste kunnen komen.