Dief met strafblad van 31 (!) pagina’s vervalt in oude fout in Nistelrode

Ossenaar had geen ‘aanmerke­lij­ke schuld’ aan ongeval Uden, maar krijgt wel boete

3 september DEN BOSCH/UDEN De 30-jarige Ossenaar, die op 11 april 2019 met zijn bestelauto op de President Kennedylaan in Uden een Volkswagen Up ramde, had geen ‘aanmerkelijke schuld’ aan dit ongeval. De rechtbank in Den Bosch volgde met dit oordeel het Openbaar Ministerie, dat tijdens de rechtszaak tegen de Osse bestuurder ook al pleitte voor 'vrijspraak’.