Diep in november en 15 graden: leuk voor de mens, slecht voor de natuur

Pluktuin Uden gedupeerd na inbraak in opslagcon­tai­ner: duizenden euro's schade

18 november UDEN - Bij een brutale inbraak in de opslagcontainer van de Pluktuin aan de Hooistraat in Uden is dinsdagnacht voor duizenden euro's aan apparaten gestolen. ,,Heel erg vervelend", zegt stadsboerin Yvonne Ree die hoopt dat getuigen zich melden.