Dierenarts Frank kende zoveel verdriet in zijn jeugd, maar was toch altijd vrolijk en genoot van het leven

Natuur­clubs Meierij­stad slaan handen ineen, ’Het is hard nodig’

9 juni SINT-OEDENRODE/SCHIJNDEL - Windturbines en enorme velden met zonnepanelen zijn een bedreiging voor de natuur in Meierijstad. En zo zijn er meer gevaren voor natuur en milieu, stellen vijf natuurgroepen in deze gemeente. Vandaar dat zij hun krachten bundelen in het Platform Natuur en Landschap Meierijstad (PNLM).