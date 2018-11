COLUMN Wie meedoet aan Boer zoekt Vrouw kan verwachten dat er wordt gekletst

7:40 BOEKEL - Al jarenlang is het een sport om bij het begin van de uitzendingen van Boer Zoekt Vrouw te achterhalen wat de actuele status is van het liefdesleven van de deelnemende boeren. Daarin gespecialiseerde bladen en fotografen, hebben best wat over voor een foto die dat verklapt. Daar kun je wat van vinden, maar er is een markt voor.