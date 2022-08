Dierentuin Zie-Zoo beleeft eindelijk weer een zorgeloze zomer

Zie-Zoo wilde dat al veel langer. ,,Het oude gebouw bevatte de entree, horeca en souvenirs. Het was gewoon veel te klein”, legt Manders uit. ,,Dus gingen we aan de slag om iets nieuws te bouwen. De bouwmaterialen hadden we al. En ook de vergunning was snel rond. Daarna brak corona uit en kwam alles stil te liggen. Geen publiek meer. In wezen een ramp. Maar toen konden we wel ongestoord bouwen aan onze nieuwe entree. In dat opzicht heeft corona ons geholpen.”