Dierentuin Zie-ZOO in Volkel weer open na twee maanden: ‘Deze dag voelt als een feestje’

Nederland­se Munt slaat zilveren dukaat met daarop Kasteel Heeswijk

13:17 HEESWIJK-DINTHER - Kasteel Heeswijk is afgebeeld op de tweede uitgifte in de nieuwe serie zilveren dukaten van de Koninklijke Nederlandse Munt. De onthulling van het eerste exemplaar vond op Hemelvaartsdag plaats bij het kasteel in bijzijn van directeur Luc Eekhout. De munt is geslagen in opdracht van het ministerie van financiën en is bedoeld voor verzamelaars.