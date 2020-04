Dieven slaan toe in kledingwinkel in Uden

Man uit Veghel (35) blijft in de cel voor ontucht met 14-jarige

15:47 VEGHEL - Hij ontkent dat hij ontucht heeft gepleegd, maar het voorarrest van de 35-jarige Dennis van H. uit Veghel is verlengd door de rechtbank in Utrecht. Die wil de man niet vrijlaten omdat niet is in te schatten of hij opnieuw de fout in zal gaan. Van H. heeft volgens het OM ontucht gepleegd met een 14-jarig meisje.