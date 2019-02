Dijkhoff voelt de kriebels in zijn lijf; definitieve uitspraak in zaak Heeswijk nadert

Directeur Toine Dijkhoff kan het niet helpen, hij voelt de kriebels gewoon in zijn lijf sluipen. ,,Ik heb altijd gedacht dat het goed zou komen’’, zegt de aannemer die in de voorbije zes jaren regelmatig in het gemeentehuis en in rechtbanken zijn woordje deed. ,,Maar nu het zo dichtbij komt, is het toch heel spannend.’’