Directeur Feenstra: ‘Goede zorg blijft, Bernhoven wordt geen veredelde polikliniek’

Boekels varkensbe­drijf wijkt voor natuur: 'Flauw glooiende oevers, poeltjes en struweel’

BOEKEL - Slopers zijn druk doende om het vroegere varkensbedrijf van Toon en Annie van den Boogaard aan de Volkelseweg in Boekel tegen de vlakte te werken. Ze werden weggekocht door het waterschap en dat is vrij uniek. Die heeft er dan ook al een bestemming voor: natuur, in de vorm van een ecologische verbindingszone langs de Biesthoekse Loop.

24 januari