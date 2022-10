Directeur verlaat na twee jaar Zwijsen College; voorlopig nog geen nieuwe vacature

Birgit van Veghel is pas twee jaar directeur van het Veghelse Zwijsen College. Zij verruilt haar baan in Veghel voor Avans Hogeschool in Den Bosch, waar ze per 1 januari adjunct-directeur wordt bij de Academie Welzijn en Gezondheid. Daaronder vallen de hbo-opleidingen verpleegkunde, social work en twee nieuwe opleidingen. ,,Het voelt enorm dubbel om het Zwijsen College los te laten, maar ik kijk ook uit naar de uitdaging bij de nieuw te vormen academie bij Avans Hogeschool”, schrijft ze in de brief. Van Veghel is zelf oud-leerling van het Zwijsen College.