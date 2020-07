Directeur Zwijsen College verruilt Veghel voor Bonaire: ‘Complexiteit van het werk is hetzelfde’

Latere editie Schijndel aan Zee is nog onzeker, ‘Hoop op ruimere coronare­gels’

9:26 SCHIJNDEL - Door Schijndel aan Zee in juli en augustus ging al een dikke streep vanwege het coronavirus. Maar of het evenement in september door kan gaan, is ook nog onzeker. Schijndel kan nieuwe activiteiten tegemoet zien in het centrum.