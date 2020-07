Dirk Lammers alleen nog maar centrummanager Veghel

VEGHEL/GEMERT - Te veel doe-taken en te weinig denktaken. Dat is kort gezegd de reden dat Dirk Lammers alleen nog maar centrummanager van Veghel is. Hij bekleedde dezelfde functie in Gemert-Bakel, maar na zo'n anderhalf jaar stopt hij daarmee.

Lammers ging in februari vorig jaar voor twee dagen per week van start als centrummanager voor Gemert en Bakel, als opvolger van Otto Nijst. ,,Ik had er ook heel veel zin in, maar gaandeweg de rit merkte ik dat de gemeente en ik verschillend dachten over de rol van een centrummanager en de koers die de gemeente wil varen”, vertelt Lammers. ,,Toen ik merkte dat ik daardoor niet goed in mijn rol kon komen zoals ik die voor ogen had, heb ik besloten ermee te stoppen.”

Lammers vindt dat een centrummanager als onafhankelijke partij moet worden aangestuurd, waarbij de gemeente 'één van de stakeholders is'. ,,Je hebt in die functie natuurlijk met meerdere partijen te maken, in mijn ogen ben je een gesprekspartner die als onafhankelijke partij vraag en aanbod bij elkaar probeert te brengen. Je moet in elk geval niet te dicht tegen de gemeente aan zitten."

Maar de gemeente staat daar volgens Lammers - ook centrummanager in Veghel - heel anders in. ,,Kennelijk zoeken zij meer iemand die de feestverlichting ophangt en de banieren regelt, iemand die zaken uitvoert. Zelf zie ik mijn rol veel meer op beleidsniveau, ik wil strategisch meedenken.”

De gemeente reageert kort op het besluit van Lammers. ,,De ambitie van de centrummanager is om bij te dragen aan strategie en beleid, waar op dit moment door de ondernemers naar gevraagd wordt zijn uitvoerende werkzaamheden in 't veld", zo laat ze in een schriftelijke reactie weten.

Dat laatste wordt beaamd door Harrie Wijn van de Ondernemersvereniging Gemert en de stuurgroep Gemert-centrum. ,,Dirk heeft voor ons goed werk geleverd, we vinden het jammer dat hij stopt. Maar als hij graag andere dingen doet die wij niet kunnen bieden, dan snap ik wel dat hij ermee stopt.” Volgens Wijn kunnen de ondernemers in het centrum niet zonder een manager. ,,Maar beleidsstukken schrijven hoeft voor ons als ondernemersvereniging niet. Wij willen een doener, iemand die de handen uit de mouwen steekt bij het opzetten van evenementen.”

Lammers wil ‘niet met modder gooien’, maar denkt wel dat zijn voortijdig stoppen voorkomen had kunnen worden. ,,In het functieprofiel stond juist vermeld dat ze iemand zochten die ook op beleids- en strategisch niveau wilde meedenken, ik heb daar ook nog expliciet naar gevraagd. Als dat dan gaandeweg anders blijkt te zijn, is dat vervelend.” Volgens Wijn is bij de al opgestarte zoektocht naar een opvolger van Lammers het functieprofiel op dat onderdeel al aangepast. ,,Daarin ligt de nadruk nu meer op de uitvoering.”

Lammers is wel van mening dat er voor een centrummanager nog genoeg werk aan de winkel is in met name Gemert. ,,Het winkelbestand is nu nog goed, met weinig leegstand. Maar om dat zo te houden moet er wel het een en ander gebeuren."