Discotheek-eigenaar Lunenburg keek niet eens naar Rutte: ‘Voor ons zat er niks nieuws in’

Straatnaam verdiend! Eerst per koetsje, later per Harley Davidson, uiteinde­lijk per auto: huisarts Koning was geliefd in Uden (en omgeving)

10 augustus UDEN - Hij vestigde zich in 1910 in Uden, huisarts Bernhard of Ben Koning. Volgens Adriaan Sanders van de Heemkundekring heeft hij bijzonder grote verdienste gehad voor Uden en omgeving. ,,Hij kwam eigenlijk zijn voorganger, Limburger Jan Koning (geen familie, red.), vervangen die maar een jaar in Uden werkzaam was. Bernhard studeerde op dat moment nog in Amsterdam, maar hij werd gegrepen door het ‘ziekteklimaat’ in Uden."