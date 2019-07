Discounter in Nistelrode: ‘Ik weet zeker dat zo'n supermarkt hier gaat lopen’

Bij de dorpspompNISTELRODE - Het gaat er in Nistelrode al een paar jaar over; een tweede supermarkt in het dorp. Deze lijkt er nu dan toch echt te komen. Aan het pleintje Laar 29 worden de panden bij het Kruidvat opgeknapt, er komen tien appartementen boven én er is ruimte voor een kleine discount supermarkt.

Uit onderzoek blijkt dat daar in het dorp behoefte aan is. ,,Absoluut mag deze er komen'', stelt een 79-jarige inwoner die liever anoniem blijft. ,,Dat is zéér gewenst. Als het maar een concurrent van het almachtige Jumbo is. Alles is goed. Want keus hebben we nu in Nistelrode niet.''

Ook dorpsgenoot Arnold van Leuken juicht de komst van een discounter toe. ,,We zijn de goedkoopste, zegt Jumbo. Dat zal best zo zijn, want er is hier geen vergelijkingsmateriaal'', stelt Van Leuken schamper. ,,Ik denk dat het een Nettorama of Konmar wordt'', redeneert hij. ,,Dat zijn echte discounters. Ik weet zeker dat zo'n supermarkt in Nistelrode gaat lopen. De parkeerplaatsen liggen voor de deur, ideaal.''

Voor de beoogde huurappartementen verwacht Van Leuken volop belangstelling. ,,Er is geen doorstroom in het dorp. Aan betaalbare woningen is, zeker onder jeugd, volop behoefte.'' Martin Prins, al twintig jaar woonachtig in Nistelrode, vindt een extra supermarkt 'absoluut niet nodig'. ,,Een discounter al helemaal niet. Een Aldi of Lidl is duurder dan de Jumbo. Dat is toch de goedkoopste supermarkt? Ik zou niet weten wát er dan zou moeten komen. Nistelrode heeft minder dan zesduizend inwoners. Dan is één supermarkt volgens mij meer dan voldoende. De Jumbo voldoet prima.''