Discussie over fastfood-restaurants naast ziekenhuis Uden: ‘We moeten de balans vinden als gezonde plaats’

Dit was zondagmiddag de insteek van een debat in De Pul rond de vestiging van het Foodcourt in Uden. Een gelopen race, lieten sommige Udenaren op social media al voor aanvang van het debat weten, want de bouw is al in volle gang. Maar dat weerhield debatcentrum De Grens er niet van om het onderwerp alsnog op tafel te leggen. Want hoe kan het dat de gemeente Uden veel tijd en geld in sportactiviteiten steekt als Sjors Sportief en JOGG, en dat sportclubs en scholen inzetten op gezonde kantines, terwijl de entree van Uden straks om hamburgers en 'snelle kip’ draait?

,,Zou het huidige college dit goedgekeurd hebben”, wil een toehoorder weten van wethouder Ingrid Verkuijlen. ,,Ik persoonlijk niet", zegt ze, ,,maar ik kan niet spreken voor het college”. De wethouder, en zelfs de medisch directeur van ziekenhuis Bernhoven, Marcel Schenkels, zijn het erover eens: je kunt ontwikkelingen niet buiten de deur houden. ,,We moeten ook niet betuttelen, maar wel moeten wel een verantwoordelijkheid nemen”, zegt de wethouder. Zelf is ze moeder van twee jonge kinderen en ja, die komen wel eens bij ‘de Mac’.

Er werd vooral veel gesproken over wat er in Uden allemaal wél gebeurt op het gebied van gezondheid. En dat is ook nodig volgens Marcel Schenkels, want hij ziet in deze regio meer mensen met hart en vaatzieken dan landelijk. Dat is van oudsher zo, beaamt Jan van Asseldonk, cardioloog en bestuurslid bij Udi’19. ,,Brabant is van oorsprong een bourgondische regio.” Zijn club heeft tal van projecten op het gebied van gezondheid maar ook hij krijgt niet alle kinderen aan het fruit.

Frikandellenbroodjes meest populair

Nee, die gaan tijdens de lunchpauze massaal naar de supermarkt, was in een filmpje zien. Voor chips, snoep, frisdrank. Het frikandellenbroodje is het meest populair. ,,Is goedkoper dan in de kantine”, zeggen de scholieren in koor. Jumbo-ondernemer Roland de Laak herkent het. ,,Het begint bij de opvoeding thuis. Dat ouders hun kinderen leren dat in een pakje Capri Sun net zoveel suiker zit als in cola. En die prijs? ,,Wij kopen grootschalig in, natuurlijk kan een school daar niet tegenop. Maar geloof me, ik verkoop aan scholieren ook liever een Elster dan een Mars.”