Discussie over nieuw migrantenbeleid in Boekel uitgesteld tot maart

BOEKEL - De gemeenteraad van Boekel stelt de discussie over de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten uit. Nadat in de commissievergadering van vorige week GVB en DOP zich al uiterst kritisch uitlieten over het nieuwe beleid, is ook het CDA aan het twijfelen gebracht. De raad praat er nu op zijn vroegst volgend voorjaar over.

CDA-fractievoorzitter Maria van de Broek vroeg aan het begin van de raadsvergadering gisteravond het onderwerp van de agenda te halen omdat er bij haar fractie nog teveel vragen leven. De overige fracties stemden daar meteen mee in, zodat het beleid nu pas in maart aan de orde zal komen.

Buurt verbaasd

De bewoners van de buurt Bovenstehuis waar in ieder geval voor de duur van zes jaar een ‘Polenhotel’ komt voor 64 arbeidsmigranten, kregen wel de gelegenheid in te spreken. Namens hen voerde Cees van Haandel het woord. Hij sprak zijn verbazing uit over de wijze waarop B en W vergunning hebben verleend voor de huisvesting van de arbeidsmigranten op Bovenstehuis.

,,Vanuit de ondernemer gezien is het plan begrijpelijk. Wij werden uitgenodigd voor een dialoog en daar zijn we flink geschrokken", zei Van Haandel. ,,Er zijn bij ons veel vragen gerezen. Een verslag van die dialoog hebben we nooit ontvangen en we hebben geen verdere inspraak gehad in het plan."

Quote Een verslag van die dialoog hebben we nooit ontvangen en we hebben geen verdere inspraak gehad in het plan Cees van Haandel

‘Enkele bezwaren’

Vanuit de buurt is door dertien families bezwaar gemaakt tegen het ‘Polenhotel’. ,,De gemeente houdt het erop dat er ‘enkele bezwaren’ zijn binnengekomen. Tot onze verrassing worden de vragen die wij hebben over de huisvesting op Bovenstehuis, plots beantwoord in het nieuwe beleid dat nog moet worden vastgesteld.”

Al twaalf arbeidsmigranten

De buurt vraagt zich bijvoorbeeld af wat er gebeurt met de twaalf arbeidsmigranten die er al wonen in een naastgelegen woning. Het college wil in de toekomst maximaal vijftig, en in sommige gevallen maximaal honderd arbeidsmigranten toestaan. Komen die twaalf bovenop de vierenzestig?

Andere huizen in de buurt

Momenteel mogen binnen tweehonderd meter van een huisvestingslocatie geen nieuwe migranten worden gehuisvest. Daar wordt nu op Bovenstehuis al van afgeweken, ofschoon het nieuwe beleid nog door de raad moet worden vastgesteld. ,Dus de ondernemer mag straks in de andere huizen die hij in onze buurt heeft ook arbeidsmigranten huisvesten", zei Van Haandel. ,,Dat kan straks overal in Boekel worden toegepast. Begrijp ons goed, we zijn niet tegen een ‘Polenhotel’ maar wel tegen een Polenstraat”, zei hij. De raad ging er verder niet op in.

Quote We zijn niet tegen een ‘Polenhotel’ maar wel tegen een Polen­straat Cees van Haandel