Dit is Uden-Veghel ’s avonds na de klok van negenen

Sneeuw en kou spelen ongetwijfeld een rol dat het maandagavond, ook vóór negenen, erg rustig is in Veghel. Op de hoofdwegen kom je nog wat auto’s tegen. In de wijken is het stil. De witte wereld doet extra magisch aan. Bij de Poort van Veghel is nog wel enige activiteit te bespeuren. Auto’s komen van de snelweg afgereden en verdwijnen in de nacht. Een verreiker van de gemeente Meierijstad trekt de strooiwagen van een collega uit een pak sneeuw. Snel kan deze weer op pad. Het is hard nodig want de wegen zijn spekglad.