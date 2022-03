Dit jaar geen Veghels gala, maar een donatie aan Oekraïners

,,In het licht van de huidige ontwikkelingen in Oekraïne kiezen wij er voor om de onze beschikbare reserves aan te wenden voor de opvang en het algemeen welzijn van de vluchtelingen”, zegt voorzitter Elsbeth Slippens. Dat is volgens haar in de geest van de zusters Franciscanessen, de orde die door Deken van Miert is opgericht en die sociaal en maatschappelijk veel heeft betekend in Veghel. Op dit moment worden in het voormalige klooster van de zusters Franciscanessen ook vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen.