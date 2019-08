Dit mag je niet missen tijdens herdenking 75 jaar Operatie Market Garden

Kindpark Boekel na twee weken ‘een dikke prima’

7:00 BOEKEL - Het is nu twee weken in gebruik, het nieuwe kindpark aan de Parkweg in Boekel. Vandaag wordt het officieel geopend en vanavond van 19 tot 20.30 uur mag iedereen komen kijken. ,,Het krijgt van mij een dikke prima", zegt een van de leerkrachten.