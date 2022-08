Dit pand in Veghel staat al 17 jaar te verloederen, buurtbewoners zijn gribus beu

In een ver verleden had Veghel een ‘levend’ spoor en treinstation. Wie heel maar dan ook heel goed kijkt, kan nog enkele contouren ontdekken van het vroegere illustere Stationskoffiehuis aan de Spoorlaan 27. Maar het gebouw is door jarenlange verwaarlozing verpauperd. Zo'n zeventien jaar leegstand heeft het gebouw in een complete gribus veranderd waar het alleen nog voor ratten goed toeven is.