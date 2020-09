Dit schooljaar weer een Beroepenfeest in Meierijstad. ‘Leerlingen mogen niet de dupe worden van corona’

MEIERIJSTAD - Het beroepskeuzeproject Meierijstad On Stage gaat in reprise. Op 9 maart 2021 staat een nieuw Beroepenfeest gepland voor leerlingen van het Fioretti College in Veghel en het Elde College in Schijndel. Mogelijk met een iets andere aanpak.

Zo'n 1000 VMBO-leerlingen uit Meierijstad waren in maart van dit jaar helemaal klaar voor het lopen van een korte stage. Ze hadden er op school goed over geleerd en nagedacht en ze hadden het grote Beroepenfeest gehad met zo'n 200 beroepsbeoefenaars uit Meierijstad die hen een dag wilden meenemen naar hun werk om een kijkje in de keuken te geven. En toen ging het land ‘op slot'.

Pech voor de scholieren van het Fioretti en het Elde College. Net nu de scholen en het bedrijfsleven in Meierijstad hadden besloten de stages op een andere manier te gaan inrichten, via het project Meierijstad On Stage, dat is gericht op de beroepskeuze. ,,We willen natuurlijk niet dat ‘onze’ jongeren de dupe worden van deze coronacrisis”, zegt projectleider Jack Monde van Meierijstad On Stage. ,,Ze hebben onze hulp nu misschien wel meer dan ooit nodig.”

Wat is dat, een Beroepenfeest?

Op het grote Beroepenfeest in maart konden leerlingen praten met wel 200 mensen die een bepaald beroep uitoefenen. Het ging daarbij niet om het bedrijf waar ze werken, maar om het beroep zelf. ,,Een ambachtelijke timmerman is minstens zo interessant als iemand die in een machinaal timmerbedrijf werkt. Op die dag konden ze praten met verplegers, politiemensen, bakkers noem maar op.” Na die gesprekken zou er een Doe-dag volgen, een praktische dag waarbij de leerlingen konden meekijken. Maar die kon niet doorgaan. ,,De scholen hadden al grote moeite het lesprogramma af te krijgen en voor bedrijven was het not done om extra mensen op de werkvloer te hebben.”

Quote Je mag later alles worden in je leven, behalve ongelukkig Jack Monde, Projectleider Meierijstad On Stage

Het project krijgt daarom dit schooljaar hoe dan ook een vervolg. Op dinsdag 9 maart 2021 is er weer een Beroepenfeest, dit keer alleen voor alle tweede- en derdejaars leerlingen. Vorig jaar hebben zij als eerste- en tweedejaars leerlingen het Beroepenfeest al meegemaakt, maar geen Doe-dag kunnen doen. Dat kunnen ze nu wel. ,,We gaan samen met de leerlingen, onderwijsprofessionals, beroepsbeoefenaars en alle andere deelnemers een bijdrage leveren aan de toekomstdromen van jongeren van het vmbo. Want je mag later alles worden in je leven, behalve ongelukkig.”

Activiteiten op school gaan sowieso door

Waar en waarop het Beroepenfeest gaat plaatsvinden, is nog niet bekend. ,,We zijn afhankelijk van de dan geldende voorschriften. We kijken of we het in een andere vorm kunnen gieten. Want een bijeenkomst zoals in maart op de Noordkade met honderden mensen, dat zal wel niet gaan”, aldus Jack Monde.