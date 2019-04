'Dit verhaal over Little Chute moet verteld worden, de tijd dringt’

Wim Rovers uit Uden weet het nog goed. Toen hij als jonge vent in 1979 voor het eerst in Little Chute, Amerika, kwam, leek het alsof hij in Uden rondliep. In een klein Uden waar de tijd stil was blijven staan in de jaren vijftig, dat wel. Met Nederlandse winkeltjes, een molen, kerk, Nederlandse straatnamen en mensen die gewoon Brabants tegen hem spraken. ,,Het was alsof ik door Uden in het klein liep. Echt niet te geloven.”