Dit zijn Bowie en Linn, de állereerste Maashorstenaren

UDEN – Daar waren ze dan: Bowie en Linn van Duijnhoven zijn dinsdagavond na dik twee weken thuisgekomen in Uden. Twee dagen later kwam de burgemeester al langs bij de baby’s, omdat de identieke tweeling de eerst ingeschreven inwoners van de nieuwe gemeente Maashorst bleken te zijn.

Dat er al die maanden terug een tweeling op de echo verscheen, was de eerste verrassing voor vader Max van Duijnhoven (32). Daar stonden zijn dochters dan op het scherm, hun hartjes kloppend. Zijn eerste gedachte: bijzonder. ,,En redelijk verbaasd”, vult hij aan. ,,We hadden er totaal niet op gerekend. Maar je slaapt er een nachtje over en dan is het zo. Het is hartstikke mooi.”

Dat zijn dochters dan nog eens de eerste Maashorstenaren worden, zag hij ook niet aankomen. Op 2 januari, net na het nieuwe jaar, werden ze geboren. De meisjes werden vervolgens samen bij de gemeente Maashorst ingeschreven en vielen zo een bijzondere eer ten deel. ,,Dat is een leuke bijkomstigheid, toch?”

In de couveuse

Bowie en Linn lagen een week in de couveuse in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, omdat ze vier weken te vroeg geboren waren - voor een tweeling is dat overigens normaal. Na die week kwamen ze in een gewoon bedje te liggen, maar moesten ze tot dinsdagavond nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie. Nu liggen ze in hun eigen wieg, al hebben ze hun slaapritme nog niet helemaal te pakken. ,,’s Nachts zijn ze constant wakker en huilen ze best veel”, zegt moeder Yvonne van Sambeeck (31).

Volledig scherm Close-up van de tweeling Bowie en Linn van Duijnhoven. © Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie

Vanaf dag een voelt Van Duijnhoven zich al vader. Het zijn zijn eerste kinderen en dan krijgt hij er meteen twee. Is de Udenaar klaar voor die uitdaging? ,,We moeten wel, hé”, lacht hij. Maar ondanks het grapje is hij enorm blij met zijn tweeling en dolgelukkig dat ze eindelijk thuis zijn.

Burgemeester komt op bezoek

De waarnemend burgemeester van Maashorst, Paul Rüpp, bracht het gezinnetje donderdagmiddag een bezoek. Met een groot boeket vol roze bloemen in zijn handen belde hij aan. Rüpp gaf de ouders ook twee roze knuffels en twee speciaal gemaakte tegeltjes, waarop naast de namen van de tweeling eveneens de ‘eerstgeboren Maashorstenaren’ staat. Dat klopt overigens niet: Bowie en Linn werden als eerste ingeschreven bij de nieuwe gemeente.

Hoe dan ook, hoe is het voor de burgemeester om deze bijzondere Maashorstenaren te ontmoeten? ,,Heel leuk natuurlijk. Wel hebben we een hoop gepuzzel gehad. We moesten namelijk eerst goed uitzoeken wie nou de eerst geborenen en de eerst ingeschrevenen zijn. Maar Bowie en Linn zijn in ieder geval écht twee nieuwe burgers van Maashorst.”

Volledig scherm De speciaal gemaakte tegeltjes voor Bowie en Linn. Technisch gezien zijn ze de eerst ingeschreven Maashorstenaren, niet de eerstgeboren inwoners. © Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie