Doctor historicus Frans Govers was met recht onbescheiden

De impact van zijn werk was zeker niet gering. Frans Govers schuwde niet om zelf de wetenschappelijke waarde van boeken te benadrukken. Met name op ‘Corridor naar het verleden’ was hij trots. Waar landelijk de focus bij het mislukken van bevrijdingsoperatie Market Garden ligt op Arnhem en Nijmegen, daar legde Govers een belangrijk deel van het falen in de regio Uden-Veghel. De lange, smalle route van Eindhoven naar Grave was de achilleshiel van de militaire operatie. Hier werd de toevoer van troepen en materieel door de Duitsers meermalen met succes afgeknepen. Govers legde nauwgezet vast hoe en waarom het mis ging.